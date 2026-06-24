Candidato de esquerda na Colômbia reconhece vitória de De la Espriella nas eleições presidenciais

O candidato presidencial de esquerda da Colômbia, Iván Cepeda, reconheceu nesta quarta-feira (24) a derrota para o candidato de extrema direita, Abelardo de la Espriella, três dias após o segundo turno mais acirrado da história do país.

Segundo a apuração preliminar divulgada no dia da eleição, o senador governista perdeu por menos de um ponto percentual. No entanto, ele afirmou que só aceitaria o resultado após a contagem final, que está quase concluída.

"Decidi aceitar o resultado deste processo, que indica que Abelardo de la Espriella é o novo presidente da República", declarou o senador em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.