Candidata de esquerda avança ao 2º turno da disputa pela prefeitura de Los Angeles

A esquerdista Nithya Raman avançou para o segundo turno das eleições para a prefeitura de Los Angeles e enfrentará em novembro a atual prefeita, a também democrata Karen Bass, segundo projeções da imprensa.

A vereadora da segunda maior cidade dos Estados Unidos tinha 28,5% dos votos até a noite de segunda-feira, contra 25,8% do republicano Spencer Pratt, que está fora da disputa pela prefeitura, segundo os dados do Registro Civil e Secretaria do Condado de Los Angeles.

As projeções da imprensa americana mostram que Raman obteve votos suficientes para chegar ao segundo turno, embora a apuração ainda não tenha sido concluída.

O candidato que ficar em segundo lugar enfrentará a atual prefeita Bass, uma ex-congressista democrata eleita pela primeira vez para comandar Los Angeles em 2022 e que enfrenta críticas.

"Estou extremamente honrada que os eleitores nos tenham dado a oportunidade de avançar para a eleição geral para a prefeitura de Los Angeles", afirmou Raman em um comunicado publicado no X.

Bass anunciou sua vitória em uma publicação no X e enfatizou que "Los Angeles rejeitou Spencer Pratt e a agenda MAGA".

Pratt, um vilão de programas de reality show cuja casa foi queimada nos devastadores incêndios de 2025 que atingiram a região de Los Angeles, centrou sua campanha na revolta generalizada com o lento processo de reconstrução da cidade e com a criminalidade, ao acusar a atual administração de ineficiência.