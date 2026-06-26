Calor extremo muda hábitos na turística Paris

Parisienses e turistas enfrentam uma semana de calor extremo, com temperaturas próximas de 40°C, o que os obrigou a adaptar rapidamente seus hábitos a um fenômeno associado às mudanças climáticas e cada vez mais presente no cotidiano.

- Persianas fechadas -

Os apartamentos de Paris não são preparados para ondas de calor, especialmente os localizados nos sótãos sob os tradicionais telhados de zinco da capital.

Para evitar que as casas virem fornos, muitos moradores instalaram tecidos, mantas térmicas e até papel-alumínio nas janelas. Ao mesmo tempo, começa a cair o tabu em torno do ar-condicionado, durante muito tempo malvisto no país.

O estilista de moda Jonathan Richter comprou um aparelho nesta sexta-feira (26) após tentar enfrentar o calor com dois ventiladores. "Não adiantou nada. Moro no quinto andar, logo abaixo do telhado. Não tenho escolha", afirmou.

Outra alternativa é deixar a cidade, como fez Laure, que se refugiou na casa da avó, no interior, com o bebê de dez meses e o companheiro. "Já não é apenas uma questão de conforto, é realmente uma questão de saúde", disse.

- Parques e canais abertos -

A Prefeitura de Paris determinou a abertura dos parques 24 horas por dia e autorizou o banho no canal Saint-Martin.

"É o último refúgio de frescor", resume Lucas Minthe, de 28 anos. Em casa, "o termômetro marca 45°C", conta. "É uma questão de sobrevivência".

As autoridades, porém, alertam para os riscos dos mergulhos improvisados. Em toda a França, pelo menos 55 pessoas morreram afogadas durante a atual onda de calor.

- Escolas fechadas -

Muitas creches e escolas de ensino fundamental suspenderam as aulas ou pediram que os pais buscassem as crianças ao meio-dia.

Na escola Marsoulan, pais instalaram mantas térmicas nas janelas e fizeram uma vaquinha para comprar lonas de sombreamento.

"No ano passado chegamos a 38,6°C. Agora, esse recorde provavelmente será superado", afirmou Gaëlle Roubere, representante da associação de pais.

Sindicatos de professores convocaram uma greve para protestar contra "condições de trabalho inaceitáveis".

- Mudança nos planos dos turistas -

A onda de calor também afetou a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, que anteciparam o horário de fechamento.

O alemão Robert Bieber, de 63 anos, desistiu de visitar o Louvre.

"Vejo a fila sob o sol... E dizem que lá dentro também não está fresco", justificou.

Especialistas, porém, não esperam queda no turismo, mas sim mudanças nos hábitos dos visitantes.

- Hospitais sob pressão -

Em uma medida incomum, as autoridades proibiram o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas de Paris durante o fim de semana para reduzir a pressão sobre hospitais e serviços de emergência.

"Nossa sala de emergência está lotada", afirmou o chefe do pronto-socorro do hospital Paris-Saclay, Nicolas Gonzales, durante visita da ministra da Saúde, Stéphanie Rist.

O prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, informou um "aumento da mortalidade" na capital, sem divulgar números.

Na quarta-feira, foram registrados 25 casos de parada cardíaca em apenas 24 horas, contra "menos de dez habitualmente", segundo Rist.

As autoridades ainda não divulgaram um balanço de mortos, mas a atual onda de calor revive a lembrança da registrada em 2003, quando quase 15 mil pessoas morreram na França.