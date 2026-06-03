Brasileira morre na Namíbia após acidente com carro em safári

Brasileira Meire Amorim era advogada da Caixa Econômica Federal e morava em Brasília. Reprodução @meire.amorim__ / Instagram

Uma turista brasileira morreu após um acidente com o veículo em que estava em um safári na Namíbia, no sul da África. Ela foi identificada como Meire Amorim, 46 anos.

O caso aconteceu em 29 de maio. O carro cruzava a rodovia C14, entre as regiões de Sesriem e Walvis Bay, a cerca de 110 quilômetros do destino final da viagem, quando capotou.

Em entrevista ao g1, o irmão dela, Gilberto Amorim, explicou que o eixo de transmissão do carro se soltou e ficou preso ao solo, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção antes do capotamento. Além dela, outros turistas também estavam no veículo, mas tiveram apenas ferimentos leves.

Natural de Presidente Olegário (MG), Meire era advogada da Caixa Econômica Federal e morava em Brasília. O irmão afirmou ainda que a família está cuidando dos trâmites para o traslado do corpo ao Brasil.

A empresa responsável pelo passeio, a Chameleon Safaris Namibia, lamentou em nota a morte da brasileira e afirmou que mobilizou equipes para prestar assistência às vítimas do acidente, aos familiares e aos funcionários envolvidos no atendimento da ocorrência.