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Brasil participa como convidado da cúpula do G-7, sem previsão de reunião entre Lula e Trump

A reunião das lideranças será realizada durante esta semana em Évian-les-Bains, na região dos Alpes da França

André Malinoski

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