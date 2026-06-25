Brasil oferece ajuda à Venezuela após terremotos

Dados sísmicos classificam o terremoto como um dos mais fortes registrados na região. JUAN BARRETO / AFP

O governo brasileiro prestou solidariedade e ofereceu ajuda à Venezuela após o país ser atingido por dois terremotos de altas magnitudes nesta quarta-feira (24).

Nas redes sociais (veja abaixo), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que tomou conhecimento "com grande preocupação e consternação" dos impactos causados pelos terremotos.

"Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar", escreveu.

O líder do Executivo brasileiro ainda reafirmou o apoio à presidente interina, Delcy Rodríguez, "na recuperação de áreas afetadas".

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) havia se manifestado e afirmado que, até então, não tinha registros de brasileiros entre as vítimas do desastre.

EUA também disponibilizam assistência

Os Estados Unidos também ofereceram assistência ao país venezuelano após os eventos desta quarta. A manifestação aconteceu nas redes sociais com uma publicação do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau.

"Os Estados Unidos solidarizam-se com o povo venezuelano após os terremotos devastadores desta noite. Estamos em contato com as autoridades e mobilizando assistência. Que Deus abençoe nossos amigos venezuelanos neste momento difícil. Estamos com vocês!", escreveu

Estragos na Venezuela

Dois terremotos, de magnitude 7,5 e 7,2, atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24) causando estragos em Caracas. Os tremores foram confirmados pelo Serviço Sismológico dos Estados Unidos (USGS). Em comunicado, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou "emergência nacional".

Ainda não há informações sobre mortos e feridos. No entanto, o serviço sismológico estima um alto número de vítimas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) informou que não há relatos sobre brasileiros atingidos até o momento.

Segundo Delcy, o aeroporto principal do país foi fechado devido a "danos graves". A presidente interina ainda anunciou a suspensão de aulas e de todos os serviços não essenciais no país. O objetivo é que as forças estejam direcionadas ao resgate das pessoas que estão sob os escombros.

Gustavo Duque, prefeito do distrito de Chacao, na região metropolitana de Caracas, afirmou que o terremoto causou mortes, mas não informou um número.