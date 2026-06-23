Bombardeio russo mata três pessoas na cidade natal do presidente ucraniano

Um ataque russo matou três pessoas e feriu pelo menos 19 nesta terça-feira (23) em Kryvyi Rig, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, informaram as autoridades locais.

A cidade, a quase 80 quilômetros da linha de frente, é atacada com frequência por Moscou desde a invasão de fevereiro de 2022.

"Uma instalação de infraestrutura civil foi atingida. Lamentavelmente, três pessoas morreram", informou no Telegram Oleksandr Vilkul, comandante da administração militar da cidade.

Ele acrescentou que 19 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave".

O comandante da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, publicou uma foto do local do ataque com escombros e a estrutura de um prédio destruído.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 135 drones durante a noite, dos quais 118 foram derrubados.

A Rússia ataca a Ucrânia quase diariamente com drones e mísseis desde o início da invasão.

A Ucrânia também intensificou seus ataques, que classifica como represália pelos bombardeios russos, e atinge com frequência alvos militares e refinarias de petróleo russas.