Bolsas asiáticas registram quedas expressivas, arrastadas pelo setor de tecnologia

As principais Bolsas asiáticas registraram fortes quedas nesta sexta-feira (26), em um clima de preocupação persistente com os valores de tecnologia e com o custo da IA para as empresas do setor.

A Bolsa de Seul foi a mais afetada, com uma queda de 5,8%. Durante a sessão, o índice Kospi chegou a cair mais de 8%, o que provocou a interrupção das negociações por 20 minutos.

As perdas foram generalizadas na Ásia. Tóquio perdeu 4,2%, Taipé 3,66%, Hong Kong 1,8% e Xangai 2,3%. Na Europa, as Bolsas de Paris, Londres e Frankfurt abriram em queda.

As empresas vinculadas ao setor de semicondutores foram particularmente afetadas. Em Seul, a Samsung Electronics recuou 5,30% e a SK Hynix 8,36%. Em Taipé, a TSMC caiu 2,1%.

As quedas são motivadas pela inquietação persistente de que o boom da inteligência artificial esteja inflando artificialmente as avaliações das empresas do setor, criando uma bolha que pode explodir em breve.

Analistas questionam a rentabilidade dos gastos imensos que as empresas de tecnologia fazem em IA, à base de endividamento.

Na quinta-feira, em Wall Street, as ações da Apple caíram 6,12% depois que a empresa aumentou os preços de seus computadores Mac, iPads e vários acessórios em todo o mundo, devido ao aumento vertiginoso do custo dos chips de memória provocado pelo avanço da IA.

Na mesma linha, a Microsoft anunciou que aumentará de 100 para 150 dólares o preço do console Xbox em todo o mundo a partir de 1º de agosto.