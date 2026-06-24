BID anuncia volta da Venezuela após nomeação de novo representante

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou, nesta quarta-feira (24), que aceita a nomeação por parte da Venezuela de um novo representante perante a instituição, com o que retoma plenamente as relações com o país.

"O Grupo BID tomou nota da nomeação de Calixto José Ortega Sánchez como Governador ante as Assembleias de Governadores", explicou a instituição em um comunicado.

A retomada das relações entre o BID e Caracas devia ser aprovada pela assembleia administrativa da instituição, um passo previsível depois que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial anunciaram medidas similares em abril.

Ortega Sánchez foi presidente do Banco Central da Venezuela (2018-2025), assessor da petroleira venezuelana PDVSA e cônsul venezuelano em Nova York e Houston, entre outros cargos.

"À medida que a Venezuela avança em sua recuperação, o Grupo BID focará seus esforços em fornecer apoio ao povo venezuelano, baseando-se em anos de informação, análise e experiência regional", acrescentou o comunicado.

O BID suspendeu os empréstimos à Venezuela em maio de 2018, após a falta de pagamento de parte de Caracas.

No ano seguinte, em meio a uma campanha crescente de isolamento político do governo de Nicolás Maduro, a Venezuela ficou de fora dos organismos multilaterais com sede em Washington.

A Venezuela ainda tem uma dívida pendente com o BID, que deverá ser resolvida em negociações bilaterais antes de que se normalize a relação financeira.