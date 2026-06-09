Bancos aumentaram o financiamento das energias fósseis em 2025, alertam organizações

Os principais gigantes bancários do mundo concederam, no ano passado, 906 bilhões de dólares (4,7 trilhões de reais) em financiamento para as energias fósseis, um valor 8% superior ao registrado em 2024, revela um estudo divulgado por um consórcio de ONGs.

Desde o Acordo de Paris de 2015, que pretende limitar o aquecimento global a 1,5ºC acima da média da era pré-industrial, bilhões de dólares em empréstimos, emissões de ações ou títulos foram direcionados a empresas de petróleo, gás e carvão, segundo a última edição do relatório "Banking on Climate Chaos".

Os 65 bancos examinados destinaram, no ano passado, 906 bilhões de dólares a diferentes formas de apoio financeiro às energias fósseis. O aumento em termos anuais, no entanto, foi menos acentuado do que em 2024.

Três em cada cinco bancos aumentaram seus financiamentos ao setor, segundo os autores do relatório.

O americano JPMorgan é o principal apoiador financeiro das energias fósseis, com 58,2 bilhões de dólares no ano passado, à frente do Bank of America e do japonês Mitsubishi UFJ, afirma o relatório elaborado por oito ONGs, incluindo a Rainforest Action Network, a Reclaim Finance e a Urgewald.

O estudo é baseado em dados publicados diretamente pelas empresas ou por fornecedores especializados, assim como pela agência financeira Bloomberg.

O ano de 2025 marcou o fim das atividades da Net-Zero Banking Alliance (NZBA), um programa de neutralidade de carbono da ONU voltado ao setor bancário, prejudicado por um contexto menos favorável à proteção do clima na Europa e nos Estados Unidos.

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