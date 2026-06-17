Avião particular cai em rodovia no Texas, nos EUA; ao menos uma pessoa morreu

Instagram: @zayra.garza / Reprodução

Um avião de pequeno porte, com ao menos seis pessoas abordo, caiu sobre a rodovia Loop 20, no Texas, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 22h (horário local) de terça-feira (16).

Conforme a agência de notícias Associated Press (AP), ao menos uma pessoa morreu. No entanto, não há confirmação se a vítima estava abordo do avião ou no solo.

Zayra Garza, esteticista que passava pela rodovia no momento do acidente relatou à AP que três adolescentes saíram do avião após a queda. Em um vídeo compartilhado por Zayra no Instagram, é possível ver o aeronave em chamas. Outra imagem mostra que uma caminhonete foi atingida por destroços do avião. Veja o vídeo

— O que me preocupava era o incêndio — disse.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde e a identidade dos feridos. Ao menos cinco policiais foram encaminhados para atendimento médico devido a inalação de fumaça.

Informações do site de monitoramento aéreo FlightAware indicam que a aeronave havia decolado do Aeroporto de Los Cabos, no México, às 18h19min. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Em nota, a NetJets, empresa de aviação particular que pertence à Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, confirmou que a aeronave faz parte da sua frota.

Veja vídeo do acidente