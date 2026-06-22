Autoridades apreendem 24 mil litros de metanfetamina líquida no México

As autoridades mexicanas apreenderam 24.400 litros de metanfetamina líquida em uma região onde atua o poderoso Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, informou nesta segunda-feira (22) a Secretaria de Segurança do México.

Trata-se da segunda maior apreensão dessa droga já registrada na história do país, detalhou o titular da pasta, Omar García Harfuch, que também anunciou a apreensão de duas toneladas de cocaína em outros dois estados mexicanos.

O México intensificou as apreensões de drogas e as detenções desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Trump vem pressionando o governo da presidente Claudia Sheinbaum para conter o tráfico de drogas através da fronteira compartilhada entre os dois países.

Militares do Exército e da Guarda Nacional encontraram a metanfetamina armazenada em dezenas de recipientes na cidade de Los Mochis, no estado de Sinaloa.

Uma guerra interna entre facções do Cartel de Sinaloa assola esse estado desde 2024, com centenas de assassinatos e desaparecimentos.

Um homem foi preso durante a operação, acrescentou García Harfuch.

Enquanto isso, as apreensões de cocaína ocorreram no estado central de Tlaxcala e durante uma operação marítima no Oceano Pacífico, em frente ao litoral do estado de Guerrero, outra região onde organizações criminosas disputam o controle das rotas do narcotráfico.

"El Chapo" Guzmán cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.