Austrália registra quarto ataque mortal de tubarão desde o começo do ano

Um tubarão matou um mergulhador, neste sábado (6), em frente à costa do oeste da Austrália, informou a polícia. Foi o quarto ataque mortal deste tipo no país desde o início do ano.

O homem, de cerca de 30 anos, foi atacado por um tubarão de 4,5 metros perto da ilha Michaelmas, a sudeste de Perth, destacaram os serviços de emergência e o governo da região da Austrália Ocidental.

A polícia informou que o homem praticava pesca submarina quando foi atacado pelo tubarão.

Seu corpo foi levado para a costa e os paramédicos tentaram salvá-lo, mas "infelizmente, não pôde ser reanimado", acrescentou.

Os cientistas australianos consideram que a maior afluência de pessoas às praias e o aquecimento do oceano estão alterando os padrões migratórios dos tubarões, o que poderia contribuir para o aumento dos ataques.