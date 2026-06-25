Ataques ucranianos deixam cinco mortos na Rússia e na Crimeia e provocam incêndio

Uma série de ataques ucranianos deixou cinco mortos, entre eles duas crianças, na Rússia e na Crimeia, além de provocar um incêndio em um depósito de combustível, informaram nesta quinta-feira (25) as autoridades locais.

"Duas pessoas, entre elas uma criança, morreram em consequência dos ataques noturnos do inimigo", escreveu no Telegram o governador da Crimeia, Serguei Aksionov, em referência ao território sob controle de Moscou.

Segundo ele, outras duas pessoas ficaram feridas.

O Exército ucraniano tenta cortar as linhas de abastecimento da península, anexada por Moscou em 2014.

Além disso, um civil morreu durante a noite "em um ataque das forças ucranianas" na região russa de Belgorod, segundo as autoridades locais.

Ataques com drones ucranianos também mataram um adolescente e uma adolescente na região fronteiriça de Briansk, informaram autoridades locais.

Na região russa de Krasnodar, no distrito de Krasnoarmeiski, um incêndio atingiu o terminal petrolífero de Poltávskaya "em consequência da queda de destroços de um drone", informou nas redes sociais o dirigente local Alexander Kharitonov.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 269 drones ucranianos foram derrubados durante a noite sobre o território russo e a Crimeia.

A estratégia ucraniana é atingir refinarias, oleodutos e depósitos de petróleo para reduzir as receitas obtidas por Moscou com a venda de hidrocarbonetos, utilizadas para financiar a ofensiva militar iniciada contra a Ucrânia em 2022.

Esses ataques frequentemente provocam incêndios, embora seja difícil medir seu impacto sobre a produção russa.

Segundo um relatório recente da empresa americana Energy Intelligence, cerca de um terço da capacidade de refino de petróleo da Rússia foi paralisada pelos ataques ucranianos.

Na Ucrânia, a empresa responsável pela administração da rede ferroviária nacional informou nesta quinta-feira que um de seus funcionários morreu em um ataque contra um trem na região de Zaporizhzhia, no sul do país.