Ataque ucraniano deixa um morto e provoca incêndio em refinaria russa

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida neste domingo (28) em um ataque "massivo" de drones ucranianos na região russa de Krasnodar, onde um incêndio eclodiu em uma refinaria, informou o governador regional, Veniamin Kondratiev.

"A região de Krasnodar (sul) foi alvo de um ataque massivo lançado por drones inimigos. Em Slavyansk-na-Kubani, várias casas foram danificadas pela queda de destroços de drones. Tragicamente, uma pessoa morreu", escreveu Kondratiev no Telegram.

Ele relatou que uma pessoa ficou ferida em outro distrito.

"Um incêndio também começou em uma refinaria de petróleo na cidade, e uma linha de energia foi danificada, assim como um gasoduto", acrescentou.

A refinaria de Slavyansk-na-Kubani é uma das maiores do sul da Rússia.

Mais cedo, um ataque com mísseis balísticos russos contra a capital ucraniana, Kiev, deixou pelo menos duas pessoas feridas neste domingo, informou Timur Tkachenko, chefe da administração militar local.

O exército ucraniano reportou o ataque russo a Kiev na manhã deste domingo, e o prefeito Vitali Klitschko pediu aos moradores que permanecessem em abrigos.

Jornalistas da AFP ouviram explosões e viram vários clarões no céu.

No dia anterior, duas pessoas morreram devido a bombardeios russos nas regiões de Dnipropetrovsk (centro-leste) e Sumy (norte).

Além disso, duas pessoas morreram em ataques ucranianos às cidades russas de Volgogrado (sudoeste) e Belgorod (oeste).

Uma terceira pessoa morreu em Horlivka, na região ucraniana de Donetsk, sob controle de Moscou.

A Rússia ataca a Ucrânia com bombardeios quase diários desde o início da invasão em fevereiro de 2022, um conflito que se tornou o mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A Ucrânia intensificou os ataques de retaliação contra a Rússia e territórios no leste do país ocupados por Moscou.