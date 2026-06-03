Ataque ucraniano contra ônibus que viajava entre Moscou e Crimeia deixa sete mortos

Um ataque com drone lançado pela Ucrânia contra um ônibus que viajava entre Moscou e Simferopol, na Crimeia anexada pela Rússia, deixou sete mortos, informaram as autoridades da região ucraniana de Donetsk, também controlada pelos russos.

"Em Yenakieve, um drone atacou um ônibus que seguia de Moscou para Simferopol. Segundo informações preliminares, sete civis morreram", escreveu na plataforma de mensagens Telegram Denis Pushilin, chefe da administração local estabelecida pela Rússia.

"Outras 11 pessoas sofreram ferimentos de várias gravidades e todas recebem atendimento médico", acrescentou.

Rússia e Ucrânia trocam ataques aéreos frequentes, que incluem ondas de mísseis e drones, desde que Moscou iniciou a invasão em larga escala em fevereiro de 2022.

Durante a madrugada de quarta-feira (3), a Rússia informou que suas defesas aéreas interceptaram 354 drones ucranianos em diversas regiões, incluindo as áreas fronteiriças e a Crimeia anexada.

O governador da região russa de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, informou que 50 drones foram derrubados somente nesta área.

Na Ucrânia, na cidade de Kherson (sul), uma mulher de 86 anos morreu em um ataque com drones russos, segundo o comandante da administração militar local, Yaroslav Shanko.

Na terça-feira, a Ucrânia informou que a Rússia disparou 73 mísseis e 656 drones em um dos maiores ataques desde o início da guerra, o que sobrecarregou partes de sua defesa aérea e provocou danos em Kiev e cidades como Dnipro.