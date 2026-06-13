Ataque ucraniano com drones no sul da Rússia deixa um morto

Um ataque ucraniano com drones contra instalações portuárias no sul da Rússia provocou um grande incêndio e causou a morte de uma pessoa, informaram as autoridades locais na manhã de sábado (13).

A queda de "destroços de drones" sobre um terminal marítimo em Temriuk, no Mar de Azov, perto do Estreito de Kerch, que separa a Rússia da Crimeia anexada, provocou um incêndio, informou o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, acrescentou na plataforma de mensagens Telegram.

Nas últimas semanas, a Ucrânia, contra a qual Moscou lançou uma ofensiva em larga escala em fevereiro de 2022, intensificou os ataques com drones contra os territórios ocupados e a Rússia, em alguns casos a várias centenas de quilômetros da frente de batalha.

Na madrugada de sábado, o Exército russo informou que derrubou 177 drones de Kiev.