Ataque russo perto da cidade ucraniana de Kharkiv deixa quatro mortos

Ataques russos contra a região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, deixaram quatro mortos e cerca de 15 feridos, anunciaram nesta terça-feira (9) as autoridades locais.

Na cidade de Chuhuiv, um "ataque inimigo" matou três mulheres, de 22, 56 e 70 anos, assim como um homem de 56, informou o governador militar da região, Oleg Sinegubov.

Na própria capital regional, Kharkiv, os bombardeios deixaram ao menos 15 feridos, acrescentou a fonte.

Os bombardeios russos causam quase todos os dias mortes e ferimentos em áreas residenciais da Ucrânia. Kiev responde atacando regularmente alvos na zona ocupada, mas também em território russo.

Desde a invasão em grande escala da Ucrânia, iniciada por Moscou em fevereiro de 2022, ao menos 15.850 civis morreram e 44.800 ficaram feridos no país, segundo o último balanço da ONU, realizado em abril.