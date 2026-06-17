Ataque dos EUA contra barco de supostos narcotraficantes deixa um morto no Pacífico

Um homem morreu nesta terça-feira (16) no Pacífico oriental em um ataque do Exército dos Estados Unidos em que houve dois sobreviventes, enquanto Washington continuava sua campanha contra supostos narcotraficantes na América Latina, que já deixou mais de 200 mortos.

O Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), responsável pelas operações militares do país naquela região, afirmou no X que a embarcação atacada "estava envolvida em operações de narcotráfico". Duas pessoas sobreviveram, informou o Exército, que notificou a Guarda Costeira americana para ajudá-las.

Segundo um cálculo da AFP, mais de 200 pessoas morreram desde o início da campanha Southern Spear, em setembro de 2025, no Mar do Caribe e no Pacífico oriental.

O governo americano nunca apresentou provas do envolvimento das embarcações com o narcotráfico. A Casa Branca insiste em que está efetivamente em guerra contra os cartéis das drogas na América Latina.

Especialistas e grupos de defesa dos direitos humanos alertaram que os ataques poderiam ser considerados execuções extrajudiciais, por atingirem civis que não representavam uma ameaça aos Estados Unidos.