Ataque dos EUA a suposta lancha do narcotráfico no Pacífico deixa dois mortos

Um novo ataque dos Estados Unidos matou dois homens que viajavam em uma embarcação supostamente envolvida com o tráfico de drogas no Pacífico, elevando para mais de 200 o número de mortos nessa campanha militar dos Estados Unidos, que também abrange o mar do Caribe.

Washington lançou em setembro de 2025 uma campanha de ataques na região contra barcos apontados por participarem de atividades de narcotráfico com destino aos Estados Unidos.

A lancha atacada "seguia rotas conhecidas do tráfico de drogas no leste do Pacífico e se dedicava a operações de tráfico de entorpecentes", escreveu nesta quarta-feira (3) no X o comando militar dos Estados Unidos para a América Latina e o Caribe (Southcom).

Um vídeo em preto e branco que acompanha a mensagem mostra a pequena embarcação em alto-mar antes de uma grande explosão.

Com essa operação, o número total de pessoas mortas chega a 203, de acordo com um balanço da AFP.

O governo do presidente Donald Trump nunca apresentou provas sólidas que permitissem afirmar que os barcos atacados estavam de fato envolvidos nessas atividades criminosas. Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as ações como execuções extrajudiciais.