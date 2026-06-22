Ataque a tiros em Montreal deixa três mortos, incluindo o suspeito

Um ataque a tiros ocorrido nesta segunda-feira (22) em um bairro judeu de Montreal deixou três mortos, incluindo o suposto agressor, informou a polícia canadense.
As autoridades não divulgaram imediatamente a motivação ou detalhes do ataque, no qual um policial e um civil também morreram, e outro policial ficou ferido.
"É com imensa tristeza que confirmamos a morte de um de nossos policiais no cumprimento do dever", declarou a polícia de Montreal em um comunicado no X.
A identidade do civil não foi divulgada imediatamente, mas era esperado que a polícia de Montreal prestasse esclarecimentos à imprensa ainda nesta segunda-feira.
O ataque ocorreu em uma área de restaurantes e supermercados kosher frequentada pela comunidade judaica de Montreal.
O Centro para Israel e Assuntos Judaicos (CIJA), um importante grupo da sociedade civil canadense, informou que estava "acompanhando de perto a situação".
"Enquanto aguardamos mais detalhes sobre a natureza deste incidente assustador, pedimos aos membros da comunidade que permaneçam vigilantes", afirmou o CIJA.
* AFP