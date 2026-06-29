Ataque a tiros em cidade do norte da Alemanha deixa vários mortos

Várias pessoas morreram em um ataque a tiros nesta segunda-feira (29) em Stade, uma cidade no norte da Alemanha, informou a polícia à AFP.

O suposto autor dos disparos foi detido, segundo um porta-voz da polícia, que não revelou o número exato de mortos, nem detalhes do ataque.

Segundo o jornal Bild, o tiroteio aconteceu em um centro juvenil e teria deixado cinco mortos.

No WhatsApp e no X, a polícia confirmou "uma importante operação" em curso no centro de Stade e pediu à população que evite a área afetada.