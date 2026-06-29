Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em área de 'fan zone' da Copa na Califórnia

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outra pessoa gravemente ferida na madrugada desta segunda-feira, 29, no centro de San Jose, na Califórnia (EUA). O crime aconteceu nas proximidades de um espaço que vinha sendo utilizado como "fan zone" para a transmissão de jogos da Copa do Mundo. No momento dos disparos, entretanto, não havia partidas em exibição.