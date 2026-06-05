Astro do rock argentino Carlos "Indio" Solari morre aos 77 anos

Indio sofria da doença de Parkinson desde 2016. LUIS ABDALA / AFP

Carlos "Indio" Solari, um dos artistas argentinos mais influentes das últimas décadas, morreu nesta sexta-feira (5) aos 77 anos, segundo um boletim policial obtido pela AFP.

O cantor, vocalista da lendária banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sofria da doença de Parkinson desde 2016.

A imprensa local noticiou que ele morreu na manhã desta sexta-feira em sua residência em Parque Leloir, cerca de 33 quilômetros a oeste de Buenos Aires. O boletim policial afirma que "nada indica ou aponta para outra causa de morte".

Como vocalista, Solari lançou 10 álbuns entre o final da década de 1970 e 2001, ano em que a banda se separou.

Com seu projeto solo, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ele lançou cinco álbuns entre 2004 e 2018.

Homenagens ao artista

Milhares de pessoas se reuniram na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, cantando e agitando bandeiras, para se despedir do lendário músico de rock argentino.

Uma multidão imensa tomou conta do centro de Buenos Aires, pulando e cantando, alguns com lágrimas nos olhos e agitando bandeiras com os nomes de seus bairros, em uma atmosfera que lembrava um show.

— Indio é a história da minha vida. Uma vida marcada por suas canções que sempre tocavam em casa — disse à AFP Mariana Rutiniani, uma publicitária de 36 anos que veio prestar suas homenagens ao ídolo.

As reações à sua morte foram imediatas. O guitarrista Eduardo 'Skay' Beilinson, que tocou com Solari no Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, disse no Instagram que "é um dia muito triste".

"Te levo em cada lembrança, em cada música de ontem. Com imensa dor. Boa viagem, meu querido amigo, até nos encontrarmos novamente. Agora você é a luz que viaja entre nós para sempre", disse Beilinson, deixando de lado as diferenças que levaram ao fim da banda no início dos anos 2000.

O jogador argentino Lionel Messi publicou uma foto do cantor em sua conta do Instagram com a legenda: "Sempre em nossos corações. Descanse em paz."