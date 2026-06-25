Apple aumenta preço de produtos após alta nos custos dos chips devido à IA; confira os valores

O preço do iPhone, principal fonte de receita do grupo, não foi afetado até o momento. Shahid Jamil / stock.adobe.com

A Apple aumentou, nesta quinta-feira (25), o preço de vários de seus produtos devido ao disparo dos custos de chips de memória altamente demandados por centros de dados de inteligência artificial (IA).

O diretor-geral da companhia, Tim Cook, já havia advertido que teria de adotar essa medida por contada grande elevação de preço dos chips. A própria Apple relatou que "nunca tinha visto o preço de um componente subir tanto e tão rápido".

— A rápida expansão dos centros de dados de IA provocou um aumento extraordinário da demanda por memória e armazenamento — afirmou um porta-voz da Apple.

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Os reajustes nos Estados Unidos, já aplicados na loja online da empresa, chegam a superar 50% no caso da Apple TV, que passou US$ 130 (R$ 672) para US$ 200 (R$ 1.035).

Aparelhos como computadores Mac e Ipads também tiveram seus preços significativamente elevados.

O modelo básico do MacBook Pro de 14 polegadas passa de US$ 1,7 mil (R$ 8.796) para US$ 2 mil (R$ 10.348) e o iPad Air, de US$ 600 (R$ 3.104) passa para US$ 750 (R$ 3.881).

O iPhone, principal fonte de receita do grupo, não foi afetado até o momento.

Os chips de memória RAM (DRAM) e de armazenamento (NAND), necessários para a fabricação de quase todos os produtos eletrônicos, acumulam altas de preços entre 50% e 100% a cada trimestre desde o fim de 2025, segundo as consultorias TrendForce e Counterpoint Research.

A previsão é que essa tendência, conhecida no setor como RAMageddon, não se modere antes de 2027.

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