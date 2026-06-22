Após retorno de delegação do Irã da negociação com EUA, mídia nega inspeções nucleares da AIEA

A delegação de negociação do Irã voltou para Teerã, depois de uma viagem de dois dias à Suíça para negociar o acordo de paz com os EUA, segundo a mídia persa. Um porta-voz reiterou à Tasnim que o propósito das conversas era dar continuidade ao memorando de entendimento de Islamabad, principalmente o cessar-fogo em todas as frentes, incluindo o Líbano, e a liberação de ativos iranianos.

Não houve confirmação da equipe sobre permissão para a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) supervisionar e inspecionar o programa nuclear do Irã, de acordo com a agência de notícias iraniana.

A Tasnim - controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, em inglês) - lembra que não há uma cláusula sobre isso no memorando e defende que Teerã "não assuma responsabilidades além do acordado", submetendo a presença de inspetores da AIEA a um acordo final. "Um acordo que dificilmente será alcançado considerando a experiência da América", critica, em artigo.

"Se a ambiguidade nuclear colapsar com a ajuda desses inspetores no Irã e os EUA obtiverem mais informações, isso só beneficiará o inimigo", diz o veículo. "A AIEA não pôde prevenir o bombardeio de usinas nucleares pacíficas do Irã pelos EUA e nem mesmo condenar os ataques. A entrada de inspetores e a tentativa de completar a espionagem americana seria um 'erro adicional'."

As informações emitidas pela Tasnim contradizem declarações anteriores do vice-presidente dos EUA, JD Vance, e do secretário do Tesouro, Scott Bessent.