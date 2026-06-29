Passa de 1,7 mil número de mortos após terremotos na Venezuela

Quase 200 edifícios desabaram completamente no país. MIGUEL MEDINA / POOL

Pelo menos 1.719 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridas nos dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. Os números foram atualizados nesta segunda-feira (29) pelo presidente do parlamento, Jorge Rodríguez.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estimam que possa haver até 50 mil desaparecidos.

Desde os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que atingiram a região com apenas alguns segundos de intervalo, foram registradas 609 réplicas, informou Rodríguez.

A réplica mais forte ocorreu nesta segunda-feira, às 7h01min, com magnitude 4,2. Embora tenha causado nervosismo na população, Rodríguez descartou quaisquer danos.

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Pelo menos 855 edifícios sofreram danos com os terremotos, que atingiram com particular intensidade o estado de La Guaira e Caracas. Pelo menos 189 deles desabaram completamente, segundo o relatório oficial.

ONU doa 10 mil bolsas mortuárias

A ONU, que teme um aumento no número de vítimas dos terremotos na Venezuela, vai fornecer ao país 10 mil bolsas mortuárias, embora espere que o balanço final de vítimas seja inferior a este número, disse um encarregado regional da organização.

— Estamos trabalhando ombro a ombro com o governo, e não vou começar a especular com números que o governo não tenha anunciado oficialmente. Pelo menos 2,5 mil estruturas foram afetadas, a maioria das quais colapsaram por completo, por isso, sem dúvida, estamos diante de um número superior ao já anunciado — destacou o coordenador da ONU no país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

— Posso dar-lhes um indicador aproximado: estamos adquirindo, e isto é algo que foi acordado com as autoridades aqui, 10 mil bolsas para cadáveres — acrescentou, durante uma coletiva por videoconferência.

— É muito triste e, de verdade, esperamos que o número seja menor que esse, e por isso estamos concentrados agora nas operações de resgate — afirmou.

Por outro lado, Del Tindaro destacou a rápida mobilização internacional e a solidariedade da população local. Segundo seus dados, 27 países enviaram mais de 40 equipes de resgate, com o que "mais de 2 mil socorristas e pessoal estão no terreno, com mais de 160 cães".

Estas equipes internacionais conseguiram resgatar sete pessoas dos escombros no domingo, informou.