Anthropic suspende acesso a dois modelos de IA por ordem dos EUA

A Anthropic suspendeu, nesta sexta-feira (12), o acesso a dois de seus modelos de inteligência artificial (IA), em cumprimento a uma ordem de segurança nacional dos Estados Unidos.

Apenas três dias depois de lançar publicamente o Fable 5, a empresa afirmou em uma publicação em seu site que recebeu uma diretriz do governo que proíbe todos os cidadãos estrangeiros de acessar esse modelo e o Mythos 5, por motivos de "segurança nacional". A ordem se aplica até mesmo aos funcionários estrangeiros da Anthropic.

"O efeito dessa ordem é que precisamos desativar imediatamente o Fable 5 e o Mythos 5 para todos os nossos usuários, a fim de garantir o cumprimento", declarou a empresa.