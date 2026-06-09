Anthropic lança sua IA mais potente, embora com restrições de segurança cibernética e riscos biológicos

A empresa americana Anthropic, desenvolvedora dos modelos de inteligência artificial (IA) Claude, disponibilizou ao público nesta terça-feira (9) a versão mais potente de sua tecnologia, embora com limitações em áreas sensíveis como segurança cibernética e riscos biológicos.

Batizado de Fable 5, este modelo é o primeiro da classe Mythos - a linha mais avançada da Anthropic, apresentada em abril, mas com acesso restrito por motivos de segurança - a ser disponibilizado ao público.

Ao mesmo tempo, a Anthropic oferece uma versão sem limitações, o Claude Mythos 5, para empresas, organizações e agências governamentais que já possuem acesso a essa família de modelos, que é considerada capaz de detectar e explorar falhas de segurança com velocidade e precisão sem precedentes.