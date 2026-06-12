Americanos estão ansiosos, mas otimistas, às vésperas do 250º aniversário dos EUA

Os americanos parecem ansiosos, mas com sinais de otimismo em relação ao futuro do país, que completa 250 anos em 4 de julho, segundo uma pesquisa do Pew Research Center divulgada nesta sexta-feira (12).

"À medida que a nação se aproxima do seu 250º aniversário, o clima entre os americanos é sombrio, embora com alguns sinais de otimismo persistente", intitularam os especialistas neste estudo, que compilou diversas pesquisas realizadas entre dezembro de 2025 e abril de 2026.

O presidente republicano Donald Trump, que completa 80 anos no domingo, prometeu repetidamente uma nova "era de ouro" aos seus concidadãos, mas esse sentimento é amplamente compartilhado por seus eleitores e bem menos pelos democratas.

A pesquisa mostra um país dividido, explicou um de seus autores, Gregory Smith, diretor associado de pesquisa do Pew Research Center, em entrevista por telefone à AFP.

"O ânimo do público não é bom, mas podemos ver pelos dados que já foi pior em alguns momentos no passado recente. Há indícios de que está melhor agora do que estava há alguns anos", explicou ele.

No geral, "quase o mesmo número de americanos se diz otimista (48%) e pessimista (51%) em relação ao futuro do país como um todo".

Mas apenas 43% dos americanos acreditam que a economia estará mais forte em 2050 do que está hoje (32% em abril de 2023), e somente 33% acreditam que a nação estará menos dividida (21% em abril de 2023).

Essa melhora precária coincide com a ascensão de Trump ao poder, que iniciou seu segundo mandato não consecutivo em janeiro de 2025, um marco histórico alcançado por apenas um outro presidente, Grover Cleveland, no final do século XIX.

"Os sentimentos sobre os rumos do país estão intimamente ligados às inclinações políticas das pessoas. Durante o segundo mandato do presidente Donald Trump, os republicanos se mostraram muito mais satisfeitos do que os democratas com o andamento das coisas", explica a pesquisa.

A descoberta significativa é que "as mudanças que observamos entre os republicanos, dependendo de quem está na Casa Branca, são mais pronunciadas, mais drásticas do que as que vemos entre os democratas", explica o estudo.

Quarenta por cento dos entrevistados em abril acreditam que os Estados Unidos serão um país mais importante no mundo em 2050, em comparação com 27% que responderam dessa forma em 2023.

Esse aumento na confiança é muito mais pronunciado entre os republicanos, que são receptivos à mensagem de hegemonia martelada por Donald Trump, do que entre os democratas.

Cinquenta e seis por cento dos republicanos acreditam que o país será mais importante em 2050 (25% dos democratas), em comparação com 24% que pensavam assim em 2023 (31% dos democratas).

Essa divisão política persistiu nas últimas décadas: quando o democrata Barack Obama, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, assumiu o cargo em maio de 2009, 43% dos democratas estavam satisfeitos com os rumos do país, em comparação com 20% dos republicanos.