Alto comissário da ONU para Direitos Humanos pede o levantamento 'imediato' do bloqueio dos EUA contra Cuba

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, instou nesta segunda-feira (8) os Estados Unidos a suspenderem "imediatamente" as sanções que se acumulam contra Cuba desde janeiro.

"As restrições ao combustível impostas desde o início de 2026 e o recente endurecimento das sanções extraterritoriais prejudicam diretamente os cubanos, particularmente os mais vulneráveis", afirmou Türk em comunicado.

"Crianças estão morrendo porque os médicos não têm acesso a suprimentos médicos e medicamentos essenciais. Isso é inaceitável", acrescentou Türk, instando Washington a suspender imediatamente essas sanções.

Desde janeiro, Washington impôs um embargo de petróleo à ilha, decretou ondas de sanções contra empresas e autoridades cubanas e indiciou Raúl Castro em um caso que remonta a 1996.

Donald Trump considera a ilha, localizada a 150 quilômetros da costa da Flórida, uma "ameaça extraordinária" à segurança nacional dos EUA e ameaçou repetidamente "tomar o controle" dela.

Em maio, novas sanções foram impostas, algumas com alcance extraterritorial, visando atores privados como comerciantes, companhias de seguros, empresas de turismo e transporte marítimo, e instituições financeiras, observou o alto comissário.

Essas medidas combinadas afetam gravemente o acesso da população a bens e serviços essenciais, como água, alimentos e assistência médica.