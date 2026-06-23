Alemanha interrompe operações de trens em todo o país após falha em sistema de comunicação

A operadora ferroviária nacional da Alemanha informou que interrompeu os trens em todo o país na noite de terça-feira, 23; devido a um problema com um sistema de comunicação.

A Deutsche Bahn disse em um breve comunicado em seu site que todos os trens estavam sendo mantidos nas estações devido a um problema nacional com o sistema de comunicação digital GSM-R, que é usado para comunicação interna na rede ferroviária.

Não houve informações imediatas sobre a causa do problema.

A Deutsche Bahn escreveu que "nossos técnicos estão trabalhando a todo vapor para corrigir a falha."

Não especificou quanto tempo isso pode levar ou quantos trens foram afetados.

O jornal Bild citou a CEO da Deutsche Bahn, Evelyn Palla, dizendo que "agora estamos tentando levar os trens para as estações para que os passageiros possam desembarcar. E então temos que resolver o problema, que ainda não conhecemos".