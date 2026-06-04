AIEA afirma não ter informações sobre estoque de urânio enriquecido do Irã

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que não consegue cumprir plenamente suas funções de monitoramento no Irã após a guerra ocorrida em junho passado, segundo relatório confidencial distribuído aos Estados-membros e obtido pela Associated Press.

A agência afirmou que "não pode fornecer qualquer informação" sobre o tamanho, a composição ou o paradeiro do estoque de urânio enriquecido iraniano, nem confirmar se Teerã suspendeu atividades relacionadas ao enriquecimento. A AIEA alertou ainda que está "impossibilitada de cumprir suas responsabilidades de salvaguardas" previstas pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e classificou como "indispensável e urgente" que o Irã volte a cumprir suas obrigações.

Desde o último relatório, divulgado em fevereiro, a única instalação nuclear iraniana visitada por inspetores da AIEA foi a usina de Bushehr, entre os dias 1º e 3 de junho. O reator opera com urânio fornecido pela Rússia, enriquecido a 4,5%, nível adequado para geração de energia.

Segundo a agência, o Irã mantém um estoque de 440,9 quilos de urânio enriquecido a até 60% de pureza, patamar próximo dos 90% necessários para uso militar. Em entrevista recente à AP, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, afirmou que essa quantidade poderia permitir a produção de até 10 bombas nucleares, caso o país decidisse militarizar seu programa, embora isso não signifique que possua armas nucleares atualmente.

O relatório destaca ainda que materiais com esse grau de enriquecimento deveriam ser verificados mensalmente, conforme as diretrizes da agência.

Grossi reiterou apoio às negociações em andamento para uma solução diplomática para o programa nuclear iraniano e manifestou disposição para apoiar um eventual acordo. Fonte: Associated Press.