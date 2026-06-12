Mundo

Conflito no Oriente Médio

Acordo entre EUA e Irã "nunca esteve tão próximo", diz chanceler iraniano

Abbas Araghchi citou avanços no memorando para finalizar a guerra; Trump, por sua vez, acusou iranianos de divulgarem uma versão falsa do plano de paz

AFP

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