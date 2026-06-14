Acordo entre EUA e Irã foi alcançado, afirma primeiro ministro do Paquistão

O primeiro ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, declarou neste domingo (14) em sua conta no X que foi alcançado um acordo entre os Estados Unidos e o Irã. "Os dois lados declararam a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano", afirmou. "A cerimônia oficial de assinatura será na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça", acrescentou.

O Paquistão vem atuando como mediador das negociações entre os EUA e o Irã. Shehbaz disse que os mediadores vão promover uma série de reuniões esta semana. "Essas discussões pré-implementação estabelecerão as bases para as conversas técnicas e para a cerimônia oficial de assinatura", disse.