Acordo de paz entre EUA e Irã deve ser finalizado em 24 horas, diz Paquistão

O acordo de paz entre EUA e Irã pode ser concluído nas próximas 24 horas, segundo o governo do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países que estão em guerra há meses. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, neste sábado (13).
"Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Com a finalização provavelmente nas próximas 24 horas, o Paquistão se prepara para a assinatura eletrônica do acordo imediatamente depois, seguida de discussões técnicas na próxima semana", afirmou Shehbaz Sharif, na rede social X.
Na última quinta-feira (11), o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que um acordo de paz com o Irã seria assinado neste fim de semana. No dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que o memorando de entendimento com os americanos "nunca esteve tão próximo", e a perspectiva de fim do conflito de meses no Oriente Médio ganhou ainda mais força.
Nenhuma dos lados divulgou, oficialmente, o conteúdo do novo acordo. No entanto, especula-se que o tratado prevê, entre outros pontos:
- Novo cessar-fogo de 60 dias em todas as frentes de combate, incluindo o Líbano;
- Reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de 20% do petróleo mundial;
- Desmantelamento do programa nuclear iraniano;
- Flexibilização progressiva das sanções dos EUA ao país persa.
A televisão estatal iraniana Irib informou que o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi declarou que, sem a conclusão de um acordo sobre todas as questões, não é possível afirmar com certeza que um princípio de acordo com os Estados Unidos foi alcançado.
Semana de incertezas
Apesar da sinalização de acordo, a semana foi de incertezas, com uma intensa troca de ameaças e hostilidades. Na terça-feira (9), os EUA promoveram ataques como resposta à derrubada de um helicóptero americano pelo Irã.
Apenas algumas horas após ameaçar atacar o Irã "com muita força", na quinta (11), Donald Trump recuou e anunciou avanços nas tratativas.
Também neste sábado, o governo dos Estados Unidos anunciou que derrubou vários drones iranianos que pretendiam atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz.