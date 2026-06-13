Acordo de paz entre EUA e Irã deve ser finalizado em 24 horas, diz Paquistão

Especula-se que memorando prevê, entre outros pontos, novo cessar-fogo de 60 dias em todas as frentes de combate, incluindo o Líbano. KAWANT HAJU / AFP

O acordo de paz entre EUA e Irã pode ser concluído nas próximas 24 horas, segundo o governo do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países que estão em guerra há meses. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, neste sábado (13).

"Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Com a finalização provavelmente nas próximas 24 horas, o Paquistão se prepara para a assinatura eletrônica do acordo imediatamente depois, seguida de discussões técnicas na próxima semana", afirmou Shehbaz Sharif, na rede social X.

Na última quinta-feira (11), o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que um acordo de paz com o Irã seria assinado neste fim de semana. No dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que o memorando de entendimento com os americanos "nunca esteve tão próximo", e a perspectiva de fim do conflito de meses no Oriente Médio ganhou ainda mais força.

Nenhuma dos lados divulgou, oficialmente, o conteúdo do novo acordo. No entanto, especula-se que o tratado prevê, entre outros pontos:

Novo cessar-fogo de 60 dias em todas as frentes de combate, incluindo o Líbano ;

em todas as frentes de combate, ; Reabertura do Estreito de Ormuz , por onde passava cerca de 20% do petróleo mundial;

, por onde passava cerca de 20% do petróleo mundial; Desmantelamento do programa nuclear iraniano;

Flexibilização progressiva das sanções dos EUA ao país persa.

A televisão estatal iraniana Irib informou que o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi declarou que, sem a conclusão de um acordo sobre todas as questões, não é possível afirmar com certeza que um princípio de acordo com os Estados Unidos foi alcançado.

Semana de incertezas

Apesar da sinalização de acordo, a semana foi de incertezas, com uma intensa troca de ameaças e hostilidades. Na terça-feira (9), os EUA promoveram ataques como resposta à derrubada de um helicóptero americano pelo Irã.

Também neste sábado, o governo dos Estados Unidos anunciou que derrubou vários drones iranianos que pretendiam atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz.