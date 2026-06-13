Acidente de avião de transporte militar deixa cinco mortos na Índia

Um avião de transporte militar indiano caiu neste sábado (13) em uma base da Força Aérea no nordeste do país, um acidente que deixou cinco mortos, informou o Exército em um comunicado.

"A Força Aérea Indiana lamenta profundamente a morte de cinco soldados no acidente de um avião AN?32 em Jorhat", afirma um comunicado, que não revela a identidade das vítimas.

"Uma investigação foi ordenada para determinar as causas do acidente", acrescenta a nota.

A imprensa indiana publicou imagens do local do acidente, que mostram vários pedaços da aeronave.

Em 2019, outro Antonov AN-32 que decolou da base de Jorhat caiu perto da fronteira com a China, um acidente que provocou 13 mortes.

A Força Aérea indiana possui quase 100 exemplares do antigo modelo bimotor de fabricação russa, que continuam cumprindo missões de transporte.