Acidente de avião de paraquedismo deixa 12 mortos nos EUA

Um avião de pequeno porte utilizado para paraquedismo caiu neste domingo (14) no estado do Missouri, no centro dos Estados Unidos, e causou a morte das 12 pessoas que estavam a bordo, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu perto do Aeroporto Memorial Butler, cerca de 95 km ao sul de Kansas City, informou Dennis Jacobs, diretor da agência de gestão de emergências do condado de Bates.

A aeronave privada, que transportava 11 paraquedistas e um piloto, retornou por razões desconhecidas após decolar por volta das 11h30 locais (13h30 em Brasília) e caiu próximo a uma rodovia, o que levou as autoridades a fecharem ambos os sentidos da via, informaram meios de comunicação locais.

O xerife Chad Anderson descartou, em uma entrevista coletiva, que as autoridades relacionassem o acidente a terrorismo ou crime. Kansas City é sede de várias partidas da Copa do Mundo.

"Para todos os efeitos, isto parece ser um acidente", disse Anderson.

Ele acrescentou que se desconhecia quem era o proprietário da aeronave e qual era a empresa de paraquedismo envolvida.

A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou o acidente e o número de mortos, além de identificar a aeronave como um modelo Pacific Aerospace P750, um avião monomotor projetado e fabricado na Nova Zelândia.

A FAA informou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) liderará a investigação sobre o acidente.