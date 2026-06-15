Acidente com ônibus deixa 28 mortos na Etiópia

Pelo menos 28 pessoas morreram na queda de um ônibus em um desfiladeiro no norte da Etiópia nesta segunda-feira (15), informaram as autoridades locais.

O ônibus, que viajava da cidade de Dessie, em Amara, para a capital Adis Abeba, "caiu em um desfiladeiro de quase 100 metros de profundidade", afirmaram as autoridades locais no Facebook.

Vinte e oito pessoas morreram e "muitas sofreram ferimentos leves ou graves", afirma o comunicado.

Em dezembro de 2024, mais de 70 pessoas morreram no sul do país depois que um veículo que transportava os convidados de um casamento caiu em um rio. Este foi o acidente com o maior número de vítimas no país em 25 anos.