Aberlado de la Espriella vence na Colômbia em contagem rápida dos votos; começa fase de revisão

A pré-contagem rápida dos votos na Colômbia indica vitória do conservador Aberlado de la Espriella no segundo turno da corrida presidencial da Colômbia neste domingo, 21. Agora, as cédulas devem passar por um processo de digitalização e nova contagem, com avaliação cuidadosa dos sistemas eleitoral e judiciário colombianos, antes da proclamação do resultado final.

Segundo dados da Registradoria Nacional, exibidos pelo jornal El Tiempo, la Espriella venceu a disputa com 49,65%, ou cerca de 12,95 milhões dos votos.

Já o progressista Iván Cepeda teve 48,7%, ou aproximadamente 12,7 milhões dos votos. O boletim atualizado mostrava 99,9% das urnas apuradas, por volta das 20h25 (de Brasília).

Nas redes sociais, o atual presidente Gustavo Petro contestou a contagem e pediu paciência da população até que os juízes proclamem o resultado final das eleições presidenciais.

Em declaração pública, o diretor da Registradoria Nacional, Hernán Penagos, ressaltou a confiabilidade do sistema eleitoral, agradecendo e parabenizando o povo colombiano pelo seu "espírito democrático".

Penagos reiterou que um número "recorde" de eleitores participou do pleito.