Abelardo de la Espriella, de extrema direita e apoiado por Trump, vence eleições para presidente da Colômbia

Abelardo de la Espirella votou no segundo turno das eleições em Bogotá, Colômbia. JAIME SALDARRIAGA / AFP

O advogado de extrema-direita Abelardo de la Espriella venceu neste domingo (21) as eleições para presidência da Colômbia. A apuração preliminar mostra vitória apertada de Espriella contra o rival de esquerda Iván Cepeda no segundo turno das eleições.

Espriella recebeu 49,65% dos votos, contra 48,70% de Ceped, em uma eleição considerada a mais polarizada da Colômbia.

Na país, a apuração dos votos tem duas etapas. A primeira é uma contagem preliminar realizada a partir das atas dos locais de votação. O resultado oficial, no entanto, só é proclamado após juízes e outras autoridades revisarem as atas para corrigir eventuais inconsistências, o que ocorrerá na segunda-feira (22).

Confirmada a vitória, o candidato se torna o sucessor do presidente Gustavo Petro, encerrando um governo alinhado à esquerda. Admirador de Javier Milei na Argentina e apoiado por Donald Trump, Espriella se apresentava como outsider da política por nunca ter disputado um cargo.

Quem é Abelardo de la Espriella

Conhecido nacionalmente por sua atuação como advogado e empresário, De la Espriella construiu sua trajetória política fora dos partidos tradicionais. A campanha dele recebeu apoio aberto de Trump e promete uma aproximação maior com a Casa Branca e com Israel.

Antes de se candidatar, De la Espriella vivia na Itália, já tendo advogado para figuras como Jorge Visbal, ligado aos paramilitares na Colômbia, e também para o empresário Alex Saab, que trabalhou para o governo de Nicolas Maduro, na Venezuela.

O presidente eleito assume uma Colômbia marcada por desafios econômicos, aumento da violência em algumas regiões e um ambiente político polarizado. Suas prioridades de campanha incluem o combate ao crime, o endurecimento da segurança, a redução do Estado, a expansão petrolífera e a revisão dos acordos de paz com grupos armados.

Geopolítica da Colômbia

O resultado deste domingo influencia a correlação de forças políticas na América do Sul, em meio à pressão do governo de Donald Trump por um alinhamento dos países da região à política da Casa Branca.

O colombiano Sebástian Granda Henao, professor de Fronteiras e Direitos Humanos na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), explicou à Agência Brasil que a vitória de Espriella aumenta a influência de Trump na América do Sul.