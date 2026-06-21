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Abelardo de la Espriella, de extrema direita e apoiado por Trump, vence eleições para presidente da Colômbia

Apuração preliminar aponta vitória apertada do candidato contra o esquerdista Iván Cepeda

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