Zelensky recomenda que líderes estrangeiros não compareçam ao desfile de 9 de maio em Moscou

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta quinta-feira (7) que os aliados da Rússia não deveriam comparecer ao desfile militar de 9 de maio em Moscou, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.

"Também recebemos mensagens de alguns Estados próximos à Rússia, afirmando que seus representantes planejam estar em Moscou. Um desejo estranho (...) neste momento. Não recomendamos", disse ele em seu pronunciamento à noite.

A Rússia celebra o Dia da Vitória todos os anos com um grande desfile na Praça Vermelha, em Moscou. Nesse contexto, o presidente Vladimir Putin declarou um cessar-fogo unilateral com a Ucrânia para os dias 8 e 9 de maio.