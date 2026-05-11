Zelensky diz que combates continuam apesar da trégua anunciada pelos EUA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda-feira (11), que os combates com a Rússia continuam apesar do cessar-fogo de três dias anunciado pelos Estados Unidos, e acusou Moscou de não querer pôr fim a mais de quatro anos de guerra.

Tanto Rússia quanto Ucrânia se acusaram mutuamente de violar o cessar-fogo de três dias anunciado pelo presidente americano, Donald Trump.

"Hoje não houve silêncio no front, houve combates. Registramos tudo isso", disse Zelensky em seu discurso vespertino.

"Também vemos que a Rússia não tem intenção de pôr fim a esta guerra. Infelizmente, está preparando novos ataques", acrescentou.

Ele também apontou que seu chefe negociador, Rustem Umerov, havia informado sobre recentes reuniões nos Estados Unidos, de caráter "político" e "tecnológico".

"Está claro que a guerra no Irã está captando a maior parte da atenção dos Estados Unidos", disse o presidente ucraniano, embora tenha destacado o "apoio do povo americano para pôr fim" ao conflito.

As negociações entre russos e ucranianos não deram resultados até agora e ficaram relegadas ao segundo plano desde o início da guerra no Oriente Médio, mais de quatro anos depois da invasão de Moscou à ex-república soviética.