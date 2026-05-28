Zelenski pressiona EUA para cumprirem envio de mísseis de defesa aérea Patriot à Ucrânia

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski disse nesta quinta-feira, 28, que está sendo "muito persistente" ao pressionar os Estados Unidos para fornecerem ao seu país mais mísseis de defesa aérea Patriot, que podem contrabalançar os devastadores ataques de mísseis balísticos russos.

Zelenski afirmou que ainda não recebeu uma resposta à carta que enviou no início desta semana ao presidente dos EUA, Donald Trump, e ao Congresso norte-americano, pedindo mais munições de fabricação dos EUA.

Ele alertou que as entregas para a Ucrânia estão perigosamente escassas, à medida que a guerra no Irã desvia e esgota os estoques dos EUA.

"Acredito que (os EUA) devem agir mais rapidamente. Estamos sendo muito persistentes", disse Zelenski a repórteres durante uma visita à Suécia.

Zelenski está ansioso para garantir mais entregas de armamentos estrangeiros que a Ucrânia não pode produzir, enquanto luta contra a invasão em grande escala da Rússia, que começou em 24 de fevereiro de 2022.

Em troca, ele está oferecendo compartilhar a expertise de ponta em drones que a Ucrânia desenvolveu durante a guerra. Fonte: Associated Press.