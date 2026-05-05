Zelenski critica 'cinismo absoluto' da Rússia após ataques que deixaram 5 mortos na Ucrânia

Ataques com drones e mísseis russos contra a rede elétrica da Ucrânia durante a noite deixaram ao menos cinco mortos e 39 feridos nesta terça-feira, 5. A ofensiva ocorre menos de um dia antes de Kiev anunciar um cessar-fogo e três dias antes de Moscou prometer sua própria pausa nas hostilidades.

O presidente Volodmir Zelenski criticou o que chamou de "completo cinismo" por parte da Rússia ao lançar os ataques após anunciar um cessar-fogo unilateral para o fim da semana, período em que o país celebra o 81º aniversário da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

O Ministério da Defesa russo informou que pretendia interromper os combates na sexta-feira, 1º, e no sábado, 2, mas afirmou que reagirá caso a Ucrânia tente interferir nas celebrações do Dia da Vitória, comemorado anualmente em 9 de maio.

Zelenski respondeu que a Ucrânia passaria a observar um cessar-fogo a partir do fim desta terça-feira (5) e que reagirá de forma proporcional a qualquer ação russa. Ele não indicou prazo para o término da medida.

"A Rússia poderia cessar-fogo a qualquer momento, e isso acabaria com a guerra e com as nossas respostas", afirmou em publicação na rede social X. "A paz é necessária, e medidas concretas são necessárias para alcançá-la. A Ucrânia fará o mesmo."

A proposta segue um padrão já adotado por Moscou ao longo do conflito, com anúncios de cessar-fogo unilaterais em datas específicas, geralmente ligadas a feriados, como ocorreu recentemente na Páscoa Ortodoxa.