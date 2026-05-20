Xi recebe Putin em Pequim e tenta consolidar imagem da China como superpotência influente

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, 20, em Pequim, apenas alguns dias após a passagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela capital chinesa. A sequência de visitas visa consolidar a imagem da China como uma superpotência influente, segundo especialistas.

Xi recepcionou Putin com uma cerimônia no Grande Salão do Povo. As delegações dos dois países realizaram posteriormente conversas bilaterais, seguidas por uma cerimônia para a assinatura de acordos de cooperação.

"A mensagem é claramente de que a China mantém amizade e parceria estratégica com qualquer potência que desejar, e os Estados Unidos são apenas uma delas", disse Steve Tsang, diretor do Instituto da China na Universidade de Londres.

O assessor presidencial russo Yuri Ushakov afirmou que não havia "nenhuma conexão" entre as visitas de Trump e Putin a Pequim e ressaltou que a viagem do líder russo foi acordada após Putin e Xi conversarem por videoconferência no início de fevereiro.

Os líderes russo e chinês discutiram temas como energia e segurança, bem como o aprofundamento dos laços entre as duas nações. As duas partes concordaram em estender um tratado de amizade assinado pela primeira vez em 2001, informou a mídia estatal chinesa.

A China tornou-se o principal parceiro comercial da Rússia após a invasão da Ucrânia por Moscou, em 2022. Pequim mantém neutralidade no conflito, enquanto cultiva laços comerciais com o Kremlin, apesar das sanções econômicas e financeiras dos Estados Unidos e da Europa.

A China é o principal cliente de suprimentos de petróleo e gás da Rússia, e Moscou espera que a guerra no Irã aumente a demanda. A China também ignorou as exigências do Ocidente para parar de fornecer componentes de alta tecnologia para as indústrias de armas da Rússia. Fonte: Associated Press.