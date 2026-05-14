Xi Jinping alerta Trump sobre risco de conflito armado entre China e EUA durante encontro

Trump foi recebido por Xi Jinping em Pequim. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Os presidentes Xi Jinping, da China, e Donald Trump, dos Estados Unidos, se reuniram nesta quinta-feira (14), em Pequim, para discutir as relações comerciais e diplomáticas entre os países.

Durante a conversa, Xi Jinping alertou Trump sobre a possibilidade de confronto entre Estados Unidos e China caso a situação de Taiwan — ilha autônoma reivindicada pelo governo chinês, na qual o governo norte-americano apoia a independência — não seja conduzida de "forma correta".

— A questão de Taiwan é a mais importante nas relações entre a China e os Estados Unidos. Se mal administrada, a situação entre as duas nações pode levar a confrontos ou mesmo a um conflito armado, o que colocaria toda a relação entre a China e os Estados Unidos em uma situação muito perigosa — declarou Xi, de acordo com a rede chinesa CCTV.

O encontro ocorreu por volta do meio-dia no horário local chinês (início da madrugada de quinta-feira no horário de Brasília). A reunião durou cerca de duas horas.

Questão comercial

Em outro momento do encontro, Xi Jinping e Trump abordaram temas comerciais. Historicamente, China e Estados Unidos disputam diversos mercados mundiais.

Conforme o g1, o presidente chinês afirmou que os países chegaram a "resultados equilibrados e positivos" em temas relacionados ao comércio.

— Não há vencedores em uma guerra comercial — declarou Xi.

Xi Jinping também questionou Trump sobre a capacidade de China e Estados Unidos construírem uma relação bilateral mais positiva no futuro para manter a estabilidade global. Segundo o presidente chinês, os países possuem mais interesses em comum do que divergências.

— Devemos ser parceiros, não rivais. Devemos ajudar uns aos outros a ter sucesso, prosperar juntos e encontrar a forma adequada para que grandes países convivam na nova era — argumentou o presidente chinês.

"Futuro fantástico", diz Trump

O presidente norte-americano seguiu na mesma linha de Xi Jinping e o classificou como "um grande líder".