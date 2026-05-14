Xi fala sobre paz em Taiwan durante reunião com Trump, segundo agência estatal chinesa

O presidente da China, Xi Jinping, citou a questão de Taiwan durante a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 14, em Pequim. A informação foi revelada pela Xinhua, a agência estatal de notícias chinesa.

"Salvaguardar paz e estabilidade através do Estreito de Taiwan é o maior denominador comum entre China e EUA", disse Xi no encontro, ainda de acordo com a Xinhua.

A questão de Taiwan pode levar a conflitos se não for bem administrada, segundo o líder chinês. Xi também enfatizou que a "independência de Taiwan" é "incompatível com a paz".

A Xinhua não informou se Trump se manifestou sobre a questão.

Trump disse que o encontro com o presidente da China foi "ótimo", ao ser questionado por jornalistas. "Grande lugar. Incrível. A China é bonita", afirmou o líder americano. Ao ser perguntado se a questão de Taiwan foi discutida na reunião, Trump não respondeu.

Após a reunião no Grande Salão do Povo, os dois líderes visitaram o Templo do Céu, em Pequim.

Negócios

Xi Jinping também disse nesta quinta que a porta para negócios com os americanos está cada vez mais aberta. A fala se dirigiu aos executivos de empresas que acompanharam a reunião que Xi teve com Trump em Pequim.

Xi afirmou que as empresas americanas estão participando profundamente da reforma e da abertura da China, e que ambos os lados se beneficiam disso, de acordo com a agência estatal chinesa Xinhua.

Trump, por sua vez, afirmou que os executivos que o acompanham respeitam e valorizam a China. Presidentes de empresas como Apple, Boeing e Tesla fazem parte da comitiva americana em Pequim. Fonte: Associated Press.