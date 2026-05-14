Xi defende cooperação e 'futuro brilhante' com EUA; Trump celebra 'laços duradouros' com Pequim

O presidente da China, Xi Jinping, classificou a visita de Estado do presidente dos EUA, Donald Trump, a Pequim como "histórica" e afirmou que as duas principais potências do mundo podem se ajudar mutuamente para prosperar, em discurso antes do banquete no Grande Salão do Povo, nesta quinta-feira, 14.

"Os povos americano e chinês são ótimas pessoas. Alcançar o 'Rejuvenescimento da China' e o 'Faça os EUA grandes novamente (MAGA)' podem andar de mãos dadas. Vamos ajudar um ao outro e promover o bem-estar do mundo inteiro", afirmou o líder chinês.

Xi disse ter tido "trocas aprofundadas" com Trump sobre as relações China-EUA e sobre dinâmicas internacionais e regionais. Defendeu ainda que o relacionamento entre as duas nações é o laço bilateral mais importante do mundo e, por isso, precisa ser preservado, com o respeito como chave para a estabilidade. Na ocasião, brindou ao desenvolvimento e à prosperidade de ambos os países, ao "futuro brilhante" da relação entre Pequim e Washington e ao bem-estar dos povos.

"Precisamos fazer a relação EUA-China funcionar e nunca bagunçar isso. Os dois países podem se beneficiar da cooperação e perder com a confrontação. Precisamos ser parceiros, não rivais", disse. "Trump e eu concordamos em construir um relacionamento construtivo, com estabilidade estratégica, para promover um desenvolvimento estável, sólido e sustentável da relação EUA-China e trazer mais paz, prosperidade e progresso ao mundo", acrescentou.