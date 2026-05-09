Washington anuncia evacuação aérea de americanos a bordo cruzeiro afetado por hantavírus

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (8) que está organizando um voo para evacuar seus cidadãos a bordo do cruzeiro afetado por hantavírus que se dirige às Ilhas Canárias, na Espanha.

"O Departamento de Estado está organizando um voo de repatriação para facilitar o retorno seguro dos passageiros americanos que estão neste navio", disse um porta-voz do ministério.

"Estamos em comunicação direta com os americanos a bordo e estamos preparados para prestar assistência consular assim que o navio chegar", afirmou o funcionário, sob condição de anonimato.

A lista de passageiros mostra que há 17 americanos a bordo. O governo não divulgou um número oficial.

O Departamento de Estado assinalou que coordena a operação com o governo espanhol, assim como com outras agências federais dos Estados Unidos.

Equipes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) indicaram nesta sexta-feira que "os indivíduos serão evacuados em um voo médico operado pelo governo dos Estados Unidos". Será utilizado um avião especial que já havia sido usado durante a pandemia de covid-19.

Espera-se que o navio chegue a Tenerife no domingo. De lá, o avião transportará os passageiros para a base aérea Offutt, da Força Aérea, em Omaha, Nebraska.

A Nebraska Medicine, uma rede de atendimento médico, e o Centro Médico da Universidade de Nebraska disseram que os americanos repatriados ficarão em quarentena em suas instalações em Omaha, especializadas no tratamento de pacientes com doenças infecciosas.

Eles não especificaram quanto tempo durará o isolamento.

"Neste momento, os indivíduos monitorados estão bem e sem sintomas da doença", assinalaram em um comunicado.

Os CDC disseram que "o risco para o público americano permanece extremamente baixo".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) havia informado anteriormente que os Estados Unidos estavam entre os 12 países que tinham cidadãos que desembarcaram na ilha de Santa Helena.